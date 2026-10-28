13:40, 28/10/2026, Çarşamba
İzmir'de otobüste 'halı' krizi: Öfkeli şoför yolcunun eşyasını sokağa fırlattı
İzmir Gaziemir'de bir belediye otobüsünde şoför ile yolcu arasında halı taşıma yüzünden çıkan tartışmada, öfkesine hakim olamayan sürücü yolcunun halısını kapıdan dışarı attı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde toplu taşımada yaşanan eşine az rastlanır kavga, yolculara gergin anlar yaşattı. Gaziemir Belediyesi önündeki Önder Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir belediye otobüsünde, şoför ile bir yolcu arasında "halı taşıma" meselesi yüzünden sözlü tartışma başladı. Otobüse büyük ebatlı eşya alınması etrafında alevlenen tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan otobüs şoförü, aracı aniden durdurarak arka tarafa doğru yöneldi. Yolcunun taşıdığı halıyı zorla alarak otobüsün kapısından sokağa fırlatan şoförün bu agresif eylemi, araçtaki diğer vatandaşların büyük tepkisini çekti. Şoförün tutumuna itiraz eden yolcuların araya girmesiyle tırmanan kargaşa anları, otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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