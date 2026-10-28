Beyoğlu'nda gece çöken binanın enkazı havadan görüntülendi

İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan 5 katlı boş binanın çökmesinin ardından, facianın bilançosu ve yıkımın büyüklüğü sabah saatlerinde netleşti.

Gece boyunca AFAD, UMKE, itfaiye ve emniyet mensuplarının hassas dinleme ve arama çalışmaları yürüttüğü sokakta günün ağarmasıyla birlikte havadan çekilen görüntüler, çökmenin yarattığı ürkütücü tabloyu gözler önüne serdi. Dron ile havadan kaydedilen görüntülerde, bitişikteki binaların arasında adeta bir kağıt helva gibi çöken binanın geride devasa bir moloz yığını bıraktığı görüldü.

Günün ağarmasıyla birlikte teknik ekipler ve zabıta ekipleri, çöken yapının çevresindeki sağlam binaların zarar görüp görmediğini tespit etmek için çalışma başlattı. Moloz yığınlarının bitişikteki yapılara baskı yapıp yapmadığı ve sokaktaki güvenlik riskleri havadan alınan görüntüler ışığında inceleniyor.