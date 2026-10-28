Mardin'de sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Gaziantep'te feci kaza: Kontrolden çıkan Toros menfeze uçtu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Toros marka otomobil, takla atarak menfeze uçtu. Feci kazada 2 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan yağışlı hava yürekleri ağza getiren bir kazayı beraberinde getirdi. Edinilen bilgiye göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan Toros marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda savrulmaya başladı. Yolda tutunamayan araç, şiddetle takla atarak yol kenarında bulunan menfeze uçtu. Çevredeki dehşet dolu anlara tanık olan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Toros'tan çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Feci kazanın saniye saniye yansıdığı güvenlik kamerası görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne sererken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.