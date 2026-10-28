Adana trafiğinde korku dolu anlar kamerada: Önce aracın kaputuna çıktı ardından sürücüyü gasbetti

Adana’nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde 25 Ekim saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay, seyir halindeki sürücülere ve çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 29 yaşındaki M.G. , caddede yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı.

YOLA YATTI KAPUTA ÇIKTI

M.G.'nin tehlikeli hareketleri karşısında bazı sürücüler manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı. Ancak sürücü S.O. (42), şüphelinin aniden yola yatması üzerine hafif ticari aracını durdurmak zorunda kaldı.

Aracın durmasını fırsat bilen şüpheli, hızlıca aracın kaputuna tırmandı. Neye uğradığını şaşıran sürücü S.O., olaya müdahale etmek amacıyla aracından indi. Bu esnada kaputtan inen M.G, sürücü S.O.’yu sert bir şekilde iterek direksiyon başına geçti ve aracı çalarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GASBETTİĞİ ARAÇLA 4 ARACA ÇARPTI

Sürücü S.O.’nun durumu hemen polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Kısa süreli takibin ardından şüphelinin kullandığı çalıntı araç, bir kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen diğer araçlara çarparak kaza yaptı.

Kazanın ardından araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan M.G. , polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu kaza yerine yakın bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Kaza anı ve şüphelinin kaçış anları da bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'HATIRLAMIYORUM' SAVUNMASI KURTARMADI

Emniyete götürülen ve sorguya alınan M.G.'nin ifadesinde "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.