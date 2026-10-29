Elazığ’da yürekleri ısıtan anlar: Yaşlı adam çocukların 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı sonrası gözyaşlarını tutamadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da gurur ve duygu dolu görüntülere sahne oluyor. Kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu ile Harput Kültür ve Sanat Derneği (HAKSED) iş birliğinde tarihi Kapalı Çarşı'da düzenlenen 29 Ekim kutlama programı, hafızalardan silinmeyecek anlara imza attı.

ELLERİNDE BAYRAKLARLA DOLAŞTILAR

Kutlama programı kapsamında ellerinde Türk bayrakları, hazırladıkları dövizler ve nostaljik gazete küpürleri ile Kapalı Çarşı'da bir araya gelen minik öğrenciler, çarşı esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük bir ilgi ve sempatiyle karşılandı. Esnafın ikramlarda bulunduğu etkinlikte coşku tavan yaptı.

'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' TÜRKÜSÜ AĞLATTI

HAKSED müzisyenleri ve öğretmenleri eşliğinde minik öğrencilerin hep bir ağızdan "Ölürüm Türkiyem" türküsünü seslendirmeye başlamasıyla çarşıda adeta duygu seli yaşandı. Etkinliği izleyen 70'li yaşlardaki bir vatandaş, çocukların vatan sevgisiyle dolu sesini duyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

MİNİK ÖĞRENCİYE SARILIP UZAKLAŞTI

Yaşlı adamın duygulandığını ve ağladığını fark eden minik bir anaokulu öğrencisi, hemen amcanın yanına giderek saygıyla elini öptü. Minik yavruyu öperek karşılık veren yaşlı adam, yaşadığı derin duygu yoğunluğunun ardından gözyaşları içinde kalabalığın arasından sıyrılarak alandan ayrıldı. O anlar çevredeki vatandaşların da yüreğini dağladı.