Düzce'de film sahnelerini aratmayan kaza: Otomobile çarpan motosikletli ön camdan içeri girdi

Düzce'nin Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen kaza, görenleri adeta şaşkına çevirdi. Seyir halindeki iki aracın karıştığı olayda, mucizevi ve bir o kadar da korkunç anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; Mert S. yönetimindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet, karşı şeritten gelen Ömer Ö. kontrolündeki 81 DB 326 plakalı otomobille henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yerinden fırlayan motosiklet sürücüsü Mert S., otomobilin ön camına çarptı. Kırılan camdan içeriye bocalayan talihsiz sürücü, aracın içine çakıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese anında sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mert S., Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.