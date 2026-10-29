Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına yol açtı. Kısa sürede yolları kaplayan yağmur suları ulaşımı aksatırken, bazı bölgelerde su seviyesi araçların tekerleklerini kapatacak noktaya ulaştı. Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte zorlandı.

OTOMOBİL SUYUN ORTASINDA MAHSUR KALDI

Sağanağın etkili olduğu noktalardan birinde otomobil, içindeki kişilerle birlikte su birikintisinde mahsur kaldı. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçta bulunanlar zor anlar yaşadı. İlçede biriken yağmur sularının bazı ev ve iş yerlerinin girişlerine kadar ulaşması da vatandaşları tedirgin etti.

ÖLÜDENİZ'DE YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış, Fethiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz'de de etkili oldu. Bölgede yollar suyla kaplanırken, oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Köprübaşı mevkisinde ise sağanak nedeniyle bir kanalın su seviyesi yükseldi. Kanalın taşma noktasına gelmesi çevrede endişeye neden oldu. Yağışın ardından ilçenin farklı noktalarında oluşan su baskınları ve vatandaşların yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.