Trafik denetiminde ilginç savunma: Alkol içmedim alkollü çıktım

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin trafik denetimi, alkollü bir sürücünün akılalmaz itirazları ve ilginç savunması nedeniyle hareketli anlara sahne oldu. Ekipler tarafından durdurulan otomobilin genç sürücüsüne yapılan alkol kontrolünde cihaz 0,83 promili gösterdi.

Alkolmetrede çıkan sonucu görünce adeta şok geçiren ve cezadan kaçmak için hemen savunmaya geçen genç sürücü, cihazın hatalı ölçüm yaptığını öne sürdü. Yakınlarının da olaya dahil olmasıyla polis ekipleriyle tartışmaya başlayan sürücü, pes dedirten şu ifadelerle kendisini aklamaya çalıştı:

"Belki benden önce gelenler alkollüydü, onlar alkolsüz çıktı. Ben alkol içmedim, alkollü çıktım! Cihaz yanlış ölçüyor."

POLİS KOKUSUNDAN ANLADI

Aracını polise teslim etmek istemeyen ve alkolmetreyle adeta iddialaşmaya giren sürücüyle yüz yüze konuşan polis memuru, şahsın nefesindeki ağır alkol kokusunu fark etti. Polisin "Kokusundan belli zaten içtiğin" tepkisi üzerine neye uğradığını şaşıran sürücü, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıktan sonra itirazlarını sürdürmekte zorlandı.

Bir süre daha direndikten sonra alkol aldığını kabul etmek zorunda kalan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası kesilen genç sürücünün ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.