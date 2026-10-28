09:07, 28/10/2026, Çarşamba
Nişan töreninde ortalık savaş alanına döndü: Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde nişan töreninde gelin ve damat tarafı arasında çıkan tartışma, tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sandalye fırlattığı olayda kavga sokağa taşarken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Yenikent Mahallesi’ndeki bir davet evinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Salondaki kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Olayla bağlantılı bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
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