Antalya'da konteynerleri parçalayıp kule vinci deviren hortum 4 can aldı

Zillere basıp boş daireyi belirleyen hırsızlar saniyeler içinde böyle eve girdi

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık amacıyla bir binaya giren iki kadın, dairelerin zillerine basarak evde kimse olup olmadığını kontrol etti. Boş olduğunu düşündükleri dairenin kapısını saniyeler içinde açan kadınlardan biri evde eşya ararken diğeri gözcülük yaptı. Şüpheliler, binadan ses gelmesi üzerine kaçtı. Olay, Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre binaya giren iki kadın, boş daireleri tespit etmek için zilleri çaldı. Evde kimsenin bulunmadığından emin olduktan sonra dairenin kapısını kısa sürede açtı. Kadınlardan biri içeri girerek çalacak eşya ararken diğeri kapıda gözcülük yaptı. Binadan ses gelmesi üzerine paniğe kapılan şüpheliler hızla uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerini başörtüsüyle kapatan kadınların hırsızlık girişimi, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.