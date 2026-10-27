10:21, 27/10/2026, Salı
İstanbul'da yağmur kabusu: D-100 göle döndü
İstanbul'da sağanak yağış D-100 karayolunu göle çevirdi. Tuzla ve Pendik'te mahsur kalan sürücüler ecel terleri döktü. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, İstanbullulara yine bildik çileleri yaşattı. Megakentin can damarı konumundaki D-100 Karayolu'nun Tuzla ve Pendik mevkilerinde yollar kısa sürede sular altında kalarak adeta göle döndü. İşe ve okula gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, altyapı yetersizliği nedeniyle devasa su birikintilerinin ortasında mahsur kaldı. Sulara gömülen araçlarındaki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı D-100 karayolunda ulaşım tamamen durma noktasına gelirken, şehir genelinde trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı.
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