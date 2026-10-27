00:04, 27/10/2026, Salı
Tedavileri tamamlanan caretta carettalar yeniden denizle buluştu
İzmir'de farklı tarihlerde yaralı olarak bulunan 4 caretta caretta, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Deniz kaplumbağalarının suya kavuştuğu anlar renkli görüntülere sahne oldu.
İzmir'de yaralı halde bulunan ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta yeniden denize kavuştu.
Helios, Zafer, Efes ve Arda adı verilen kaplumbağalar, Selçuk ilçesindeki Pamucak Segaş Plajı'nda düzenlenen etkinlikle doğal yaşam alanlarına bırakıldı.