Toroslar’ın bin 800 rakımlı cenneti Yirce Yaylası misafirlerine eşsiz sonbahar manzaraları sunuyor

Sonbaharın Tüm Renkleri Yirce Yaylası’nda Buluştu: 1800 Rakımda Cumhuriyet Yürüyüşü Ve Fidan Dikimi! Toros Dağları’nın zirvesinde yer alan Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Yirce Yaylası, hazan mevsiminin gelmesiyle birlikte adeta bir renk cümbüşüne büründü. Yeşil, sarı, kızıl ve kahverenginin binbir tonunu sergileyen dev kayın ormanları, hafta sonları temiz hava almak ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

"HERKESİ BU EŞSİZ MANZARAYA DAVET EDİYORUZ

Yirce Yaylası’nın sunduğu kartpostallık manzaraya dikkat çeken Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, yaylanın eşsiz doğasıyla insanları adeta büyülediğini ifade etti. Sonbaharda ortaya çıkan görsel şöleni yerinde görmek isteyen tüm vatandaşları bölgeye davet eden Kaymakam Kara, Yirce Yaylası’nın bölge turizmi açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Doğal güzellikleriyle göz kamaştıran Yirce Yaylası Kayın Ormanları, bu yıl aynı zamanda anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusu kapsamında yaylada geniş katılımlı bir "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi. Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Mehmetli Belde Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu’nun yanı sıra çok sayıda kurum müdürü, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve gençlerin katıldığı yürüyüşte, Türk bayraklarıyla parkur tamamlandı.

Program kapsamında "Geleceğe Nefes" mesajıyla fidan dikim etkinliği de gerçekleştirilerek doğaya yeni yaşamlar kazandırıldı.