00:49, 26/10/2026, Pazartesi
Eskişehir’de 4 ton marul yüklü kamyonet devrildi: Sürücü kediyi kurtarmak isterken kaza yaptı
Eskişehir’de 4 ton marul taşıyan kamyonet, sürücüsünün yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi. Kasadaki marullar yola saçılırken, sürücü İsmail Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Eskişehir-Ankara çevreyolundaki Alpu Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. İsmail Y. yönetimindeki 26 AH 164 plakalı marul yüklü kamyonet, alt geçide girdiği sırada kontrolden çıkarak yan yattı. Araçtaki yaklaşık 4 ton marul yola saçıldı. Yan yatan kamyonette mahsur kalan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücünün hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı belirlendi.
“KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTIM”
Sürücü İsmail Y., yola çıkan kediye çarpmamak için fren yaptığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini söyledi. Kamyonetin kaldırılması ve yola saçılan marulların temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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