Sultangazi’de uygun fiyatlı kıyafet kampanyası izdihama neden oldu
İstanbul Sultangazi'de bir giyim mağazasının uygun fiyatlı kıyafet kampanyası izdihama neden oldu. Mağazanın açılmasından saatler önce kapıda beklemeye başlayan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla içeri girmek için birbirleriyle yarıştı. Yaşanan yoğunlukta 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir giyim mağazasının düzenlediği indirim kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı. Uygun fiyatlı kıyafetlerden yararlanmak isteyen çok sayıda vatandaş, mağazanın açılış saatinden saatler önce kapı önünde toplanarak uzun kuyruklar oluşturdu.
KAPILAR AÇILINCA İZDİHAM YAŞANDI
Mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte bekleyen kalabalık içeri girmek için harekete geçti. Müşterilerin aynı anda mağazaya girmeye çalışması üzerine yoğunluk arttı ve zaman zaman izdiham yaşandı.
Kalabalığın arasında kalan 1 kişi baygınlık geçirirken, 1 kişi de yere düşerek hafif yaralandı. Baygınlık geçiren vatandaşa mağaza çalışanları ve çevredekiler müdahale etti. İndirimli ürünleri almak için mağaza önünde toplanan kalabalığın oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.