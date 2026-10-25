22:46, 25/10/2026, Pazar
İzmir’de 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi
İzmir’in Bornova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 23 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında M.E.K’nin Mevlana Mahallesi’ndeki bir araziye torbalar bıraktığını tespit etti. Torbaları inceleyen ekipler, uyuşturucu haplarla karşılaşınca şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde, arazide ve torbalarda yapılan incelemelerde toplam 43 bin 730 uyuşturucu hap ele geçirildi.
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