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25 yaşında 150 başlık sürüsü var: 100 bin TL devlet desteğiyle kendi işinin sahibi oldu
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Mehmet Kağan Özdemir
14:18, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 15:37, 24/10/2026, Cumartesi

25 yaşında 150 başlık sürüsü var: 100 bin TL devlet desteğiyle kendi işinin sahibi oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi", tarım ve hayvancılık alanında kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere kapı aralamaya devam ediyor. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki veteriner teknikeri Sueda Demirci, aldığı hibe desteğiyle 50 koyunla başladığı üretimi 150 başlık damızlık sürüye çıkardı. Peki, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi nedir, başvuru şartları nelerdir ve kimler yararlanabilir? İşte detaylar...


Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir? Hibe İle Kendi İşini Kurdu!


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi, kırsal alanda yaşayan ya da yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim almış genç nüfusun istihdamını artırmayı ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. Meslek yüksekokulları ile üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine sağlanan hibe destekleri, yerel üretimin güçlenmesinde kritik rol oynuyor.

100 BİN TL DEVLET DESTEĞİYLE 150 BAŞLIK SÜRÜ KURDU

Uzman Eller Projesi’nin sağladığı imkanlardan yararlanan isimlerden biri de Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Aslıhantepecik Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki veteriner teknikeri Sueda Demirci oldu. Çocukluğundan beri ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Demirci, 2022 yılında bakanlığın hibe programına başvurdu. "Koyun Yetiştiriciliği ve Besiciliği" projesi kabul edilen genç kadın, 100 bin liralık hibe desteği almaya hak kazandı.

İlk etapta 50 koyun ve 2 koç satın alarak kendi işletmesini kuran Demirci, okulda edindiği teorik bilgileri aile tecrübesiyle birleştirerek sürüsünü hızla büyüttü. Günümüzde 150 başlık damızlık sürüye ulaşan ve coğrafi işaretli Balıkesir kuzusu yetiştiren Demirci, ürettiği hayvanlardan elde ettiği gelirle kendisine araç almayı da başardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEBRİK ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hibe tanıtım programı kapsamında fotoğrafını paylaşarak takdir ettiği Sueda Demirci, kazandığı ekonomik özgürlüğün yanı sıra babasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftar programına davet edildi. Genç çiftçi, sağlanan imkanlar sayesinde hem üretime katkı sunduğunu hem de hayatında unutulmaz fırsatlar yakaladığını ifade ediyor.

KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLER PROJESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlık tarafından açıklanan mevzuata göre projeden yararlanabilmek için aranan başlıca şartlar şunlardır:

Eğitim Şartı: Üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olmak.

Yaş Ve İkamet: Kırsal alanda ikamet etmek veya proje onaylandıktan sonra kırsal alanda yaşamayı taahhüt etmek.

Proje Konusu: Bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri veya gıda işleme alanlarında sürdürülebilir bir proje sunmak.

"BAKANLIK DUYURULARINI TAKİP EDİN"

Suda Demirci, kendi yaşındaki gençlere ve meslektaşlarına seslenerek hayallerinin peşinden gitmeleri tavsiyesinde bulundu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını sürekli takip etsinler. Bize nasıl bir iş ve meslek sahibi olma imkanı sağlandıysa, başka gençlerin de önünü açabilir. İstedikten ve emek verdikten sonra bu işten çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor."

Bakanlığın hibe ve destekleme programları hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri üzerinden veya resmi internet sitesinden güncel başvuru takvimlerini inceleyebilirler.

Başlıklar :Kırsal Kalkınmada Uzman Eller ProjesiBalıkesirAltıeylülbesicilik
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