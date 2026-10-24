22:42, 24/10/2026, Cumartesi
Gaziantep’te iki aile arasında silahlı ve sopalı kavga: 4 yaralı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kıbrıs Mahallesi Seymenler Sokak’ta, iddiaya göre çocuklar nedeniyle iki aile arasında önceki gün başlayan tartışma, bugün yeniden alevlenerek kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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