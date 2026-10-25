09:26, 25/10/2026, Pazar
Batman'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Batman'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev aldı. Sürücünün durumu fark ederek yol kenarına çektiği araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Batman'ın Belde Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen aracın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobilini yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.