14:19, 26/10/2026, Pazartesi
Adana'da akılalmaz hırsızlık: Önünü kestiği aracı çaldı
Adana'da yola yatarak trafiği kesen şüpheli, sürücüsü aşağı inen aracı saniyeler içinde çalarak kaçtı. Adana'nın Seyhan ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı, görenlere "Bu kadarına da pes" dedirtti. Kurtuluş Caddesi üzerinde trafiğin aktığı esnada yola fırlayan kimliği belirsiz bir şahıs, yoldan geçen araçların önünü keserek trafiği tehlikeye düşürdü. Diğer sürücülerin manevra yaparak kaçmaya çalıştığı şüpheli, aniden kendini yere atarak hafif ticari bir aracın durmasına neden oldu. Neye uğradığını şaşıran sürücü, aracının kaputuna tırmanan şahsa müdahale etmek için kapıyı açıp aşağı indi. Tam bu anı bekleyen uyanık hırsız, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilip saniyeler içinde açık kapıdan direksiyon başına geçti. Araç sahibi ne olduğunu bile anlayamadan gaza basan şüpheli, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan akılalmaz olayın ardından, mağdur sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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