Kars'ta korkutan görüntü: Boz ayılar gruplar halinde sokaklarda gezdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde zengin yaban hayatının simgesi olan boz ayılar, havanın kararmasıyla birlikte yine yerleşim yerlerine akın etti. Sarıçam ormanlarından ilçe merkezine inen ayılar, mahalle aralarında ve ana caddelerde elini kolunu sallayarak gezdi.

Gece saatlerinde ormanlık alanlardan çıkan boz ayılar, yiyecek bulabilmek amacıyla sokak aralarına kadar ilerledi. Çevreyi kontrol ederek caddeler boyunca dolaşan ayıların en çok uğradığı noktalar ise çöp konteynerleri oldu. Bazı noktalarda gruplar halinde gezen ayıları gören ilçe sakinleri, bu anları güvenli mesafeden cep telefonlarıyla kaydetti.

Sokaklarda rahat tavırlarıyla dikkat çeken ayılar ile vatandaşlar arasında renkli anlar da yaşandı. Kaydedilen görüntülerden birinde, çöp konteynerinin içine kafasını sokarak yiyecek arayan boz ayıya bir vatandaşın seslenişi damga vurdu.