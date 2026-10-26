Arkadaşları bir an olsun tabutunun başından ayrılmadı: Gecekondu yangınında hayatını kaybeden minik kaleci gözyaşlarıyla uğurlandı
İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda çıkan yangında hayatını kaybeden Gülsuyu Spor Kulübü U12 Takımı kalecisi 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Maltepe Fatma Çelebi Camii'nde düzenlenen cenazeye ilçe protokolünün yanı sıra minik kalecinin takım arkadaşları ve sevenleri katıldı.
İstanbul Maltepe Gülsuyu Mahallesi Hasan Bey Caddesi’nde bulunan bir gecekonduda sabah saat 06.50 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman’ın hayatını kaybetmesine yol açtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmalarında anne ve baba yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, minik Halil İbrahim’in cansız bedenine ulaşıldı.
TAKIM ARKADAŞLARI TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
Gülsuyu Spor Kulübü U12 Takımı’nda kalecilik yaptığı öğrenilen 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman için bugün Maltepe Fatma Çelebi Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, küçük çocuğun ailesi, yakınları, öğretmenleri ve U12 takımından sporcu arkadaşları katıldı. Karaduman'ın tabutu başına gelen takım arkadaşları ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü.
Maltepe Müftüsü Hasan Küçük tarafından kıldırılan cenaze namazında alınan helalliğin ardından Halil İbrahim Karaduman’ın naaşı, omuzlara alınarak Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na götürüldü. Minik kaleci, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan adli ve teknik incelemeler devam ediyor.