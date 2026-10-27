00:15, 27/10/2026, Salı
Alanya Kalesi'nde mahsur kalan 3 Rus turistin imdadına ekipler yetişti
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi kalenin surlarına çıkan Rus uyruklu 3 kişi, aşağıya inemeyince mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden güvenli şekilde kurtardı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde tarihi kalenin surlarına çıkan Rus uyruklu Andreeva A., Alexandr A. ve Sofia A., aşağıya inemeyince zor anlar yaşadı. Kendi imkânlarıyla bulundukları yerden inemeyen 3 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışması sonucunda surlarda mahsur kalan 3 kişi güvenli şekilde aşağıya indirildi. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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