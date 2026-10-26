21:14, 26/10/2026, Pazartesi
Ankara'da 15 sahipsiz köpek bir koyuna saldırdı: Vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde 15 başıboş köpek, otlayan bir koyuna saldırdı. Köpek sürüsünün saldırısına uğrayan koyun, çevreden yetişen bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde başıboş köpek sürüsü, otlamak için dışarı çıkarılan bir koyuna saldırdı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 15 köpeğin hedefi olan koyunun yardımına çevredeki bir vatandaş yetişti.
VATANDAŞIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI
Köpek sürüsünün saldırısı sırasında durumu fark eden bir kişi olaya müdahale ederek koyunu kurtardı. Yaşananlar, çevrede bulunan başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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