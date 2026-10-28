00:48, 28/10/2026, Çarşamba
Şile’de sağanak sonrası köprü kısmen çöktü
İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınına neden oldu. Alacalı Mahallesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle bir köprüde kısmi çökme meydana geldi. Güvenlik önlemleri kapsamında yol trafiğe kapatılırken, çevredeki ev ve iş yerlerini de su bastığı belirtildi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Şile'de korkutan bir olay yaşandı. Alacalı Mahallesi Anayol Caddesi üzerinde, altından dere geçen köprüde kısmi çökme meydana geldi.
Saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, yoğun yağış nedeniyle taşan derenin suları köprü üzerine kadar yükseldi. Taşkının ardından köprünün bir bölümünde çökme oluştu.
KÖPRÜNÜN BULUNDUĞU YOL ULAŞIMA KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olası tehlikelere karşı köprünün bulunduğu yolun girişi trafiğe kapatılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.
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