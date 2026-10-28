Belçika her yerde arıyordu: Kokain sevkiyatını yöneten uluslararası baron İstanbul’da yakalandı
Belçika’nın uluslararası düzeyde aradığı ve büyük bir kokain şebekesini yönettiği belirlenen S.G., İstanbul Zeytinburnu’nda yakalandı. Kolombiya’dan Belçika’ya uzanan uyuşturucu trafiğinde kilit rol oynadığı tespit edilen şüphelinin, 6 ton bakır tozuna gizlenerek sevk edilen 2 ton kokainin organizasyonunda yer aldığı ve uyuşturucunun ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalları temin ettiği belirlendi.
İçişleri Bakanlığı, Belçika'da önemli ve büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici pozisyonunda olduğu belirlenen ve uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahsın İstanbul'da yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda S.G., Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alındı.
Uluslararası uyuşturucu ağının elebaşılığını yaptığı belirlendi
Şahsın, kurduğu örgütle birlikte Kolombiya'dan Belçika'ya ve buradan da Avrupa ülkelerine uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği belirlendi.
2 ton kokaini bakır tozuna gizlemişler
Soruşturma kapsamında, suç örgütünün Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokaini sevk ettiği tespit edildi.
Örgütün söz konusu sevkiyatlardan yüksek miktarda gelir elde ettiği, S.G.'nin ise Kolombiya bağlantılarını sağlayarak kokainin emdirilmiş olduğu maddeden ayrıştırılmasında kullanılan kimyasalları temin ettiği belirlendi.
İçişleri bakanlığından polislere tebrik
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi: