Cezaevlerinde bağımlılığa karşı sanal gerçeklik yöntemi
Cezaevlerinde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede sanal gerçeklik teknolojisi kullanılmaya başlandı. Adana Rehberlik ve Rehabilitasyon Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda uygulanan beş oturumluk programla hükümlülerin madde kullanma isteğini tetikleyen durumları tanıması ve bu istekle başa çıkma becerisi kazanması amaçlanıyor. Sanal gerçeklik destekli eğitimlerde bağımlılıkla bağlantılı düşünce ve davranışlar ele alınıyor. “Mindfulness” olarak bilinen farkındalık egzersizleriyle madde kullanma dürtüsünü fark etme, kontrol etme ve zorlayıcı duyguları yönetme yöntemleri öğretiliyor. Kazanılan becerilerin tahliye sonrası da sürdürülmesi hedefleniyor.