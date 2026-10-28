Cezaevlerinde bağımlılığa karşı sanal gerçeklik yöntemi

Erzurum'a gastronomi üssü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Ülker Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışını yaptı. Yıldız Holding'in desteğiyle hazırlanan okulda 3 bölüm olacağını ifade eden Tekin, “Bunlardan bir tanesi kayda geçirilen yemeklerin veya hamur işi, tatlıların pişirilmesi, hazırlanması konusunda şefler yetiştireceğiz. İkinci bölüm servis, ne kadar güzel iş yaparsanız yapın, hizmet sunumu, servis ciddi bir problem. Üçüncü bölüm de işletmecilik olacak” dedi.