Küçük uyuşmazlıklara dijital çözüm

Çalışma kapsamında arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim süreçlerinin dijital platformlarla desteklenmesi hedefleniyor. Böylece vatandaşların adliyeye gitmeden işlem yapabilmesi, uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve daha düşük maliyetle çözülmesi amaçlanıyor. Bu modelde başvurular elektronik ortamda alınacak, belgeler sisteme yüklenecek ve işlemler çevrim içi yürütülecek. Tarafların aynı yerde bulunmadan görüşmesi ve anlaşmaların dijital ortamda kayıt altına alınması sağlanacak. Anlaşma sağlanamayan dosyalarda ise mevcut yargı süreçleri devam edecek.

UYAP ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni uygulamalar, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden geliştirilen hizmetlerle desteklenecek. Güncel teknolojilere uyumlu yeni UYAP yazılımının tamamlanmasıyla siber güvenliğin güçlendirilmesi ve kamu kurumları arasındaki elektronik veri paylaşımının artırılması hedefleniyor. Yapay zekâ destekli uygulamalar sayesinde belgelerin daha hızlı incelen-mesi ve eksikliklerin belirlenmesi amaçlanıyor. Elektronik duruşma ve uzaktan ifade alma imkânları da genişletilecek.

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