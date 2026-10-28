Aradığını bulamayan geri dönecek

Parti kaynakları, özellikle Yeni Parti’deki kurultay süreci ve örgüt yapılanmasına ilişkin tartışmaların ardından dönüş arayışlarının yeniden konuşulmaya başlandığını belirtiyor. CHP’li kaynaklar, “Yeni Parti içinde vekil olmak istediği halde listede şansı bulamayacağını düşünenler” ile “örgüt seçimlerinde aradığını bulamayanların” CHP’ye dönmek istediğini iddia etti. Kaynaklar, CHP içindeki kurultay sürecine ve Yeni Parti’nin ilk büyük kurultayından çıkacak sonuçlara bağlı olarak geri dönüşlerin netleşmesinin beklendiğini belirtti. Parti kaynakları, CHP’ye dönüş meselesinin yalnızca vekillerle sınırlı olmadığını, yerel yönetimler ve örgütler düzeyinde de hareketlilik yaşandığını dile getiriyor. Ancak dönüş yapmak isteyen isimlerin sayısı ve kimliklerinde kesin bir tablo bulunmadığını kaydeden kaynaklar, “Önceliğimiz milletvekillerinden çok parti örgütümüzde yaşanan kopuşlar” değerlendirmesinde bulundu.

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