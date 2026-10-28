Beştepe'de Cumhur Zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmede iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. İki liderin görüşmesinde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama ele alındı. Terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durum ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritası ile sürecin sonraki aşamaları da görüşmede konuşuldu. Erdoğan ve Bahçeli terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecinin takibi ve sahada hangi adımlar atılacağına yönelik de görüş alışverişinde bulundu.

MECLİS ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Yeni yasama yılının başlamasının ardından ilk görüşme olan dünkü zirvede, TBMM çalışmaları da ele alındı. Yeni yasama yılında çıkarılması planlanan yasalar da iki liderin gündemindeydi. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde yeni anayasa çalışmaları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılışında yaptığı konuşmada yeni anayasa ihtiyacına dikkat çekerek, “Sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem, bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir” ifadelerini kullanmıştı.

KÜRESEL GELİŞMELER MASADA

Dış politikada yaşanan gelişmeler de iki liderin masasındaydı. Edinilen bilgilere göre Mekke Anlaşması ve Bedir Mutabakatı ile Libya’yla imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler değerlendirildi. ABD-İsrail hattındaki gelişmeler, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes arayışları, Gazze’deki son durum, Körfez bölgesinde artan gerilim ve Husilerin saldırıları da görüşmede ele alındı.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Ekonomi gündemi de liderlerin ajandasında olan başlıklardan biri oldu. Erdoğan ve Bahçeli, ekonomide yaşanan son gelişmeler ve enflasyonla mücadelede atılan adımları değerlendirdi. Fon soruşturmasında gelinen aşama, yürütülen çalışmalar ve mağduriyetlerin giderilmesine yönelik atılabilecek adımlar da görüşmede ele alındı.

YILIN BEŞİNCİ BULUŞMASI

Erdoğan ve Bahçeli, dünkü görüşmeyle birlikte bu yılın beşinci görüşmesini gerçekleştirdi. İki lider son olarak 26 Ağustos’ta Malazgirt Zaferi kutlamaları sırasında bir araya gelmişti.

Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türk dünyasının geleceğinin belirlenmesi için büyük önem taşıdığını belirterek "Hiçbir anlaşmazlığın büyütülmesine, hiçbir ihtilafın kalıcı bir ayrılığa dönüştürülmesine, hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine fırsat verilmemelidir" ifadelerini kullandı.

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