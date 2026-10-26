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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere mali iyileştirme mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere mali iyileştirme mesajı

20:45, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere mali iyileştirme mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin mali durumunu iyileştirecek imkânlar üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2027 bütçesinde emeklilerin mali durumunu iyileştirecek imkânlar oluşturduklarını açıkladı. Gerekli yasal düzenlemenin TBMM’nin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2027 bütçesi kapsamında emeklilerin mali durumunu iyileştirecek imkânlar oluşturduklarını açıkladı. Erdoğan, gerekli yasal düzenlemeyi TBMM’nin takdiriyle yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından, 2027 bütçesi kapsamında emeklilere yönelik hazırlıkları anlattı. Emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını belirten Erdoğan, mali şartların iyileştirilmesi için yasal düzenleme hedeflediklerini ifade etti.

İki haftalık aranın ardından yapılan toplantı yaklaşık üç saat sürdü. Erdoğan, toplantı sonrasında emeklilere yönelik çalışmanın yanı sıra bütçe ödeneklerini ve ekonomiye ilişkin beklentileri de paylaştı.

Emeklilere yönelik düzenlemede yıl sonu hedefi

Emeklilerin şartlarını iyileştirmek için imkânları zorladıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle, sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.”

Açıklamada düzenlemenin kapsamına, hangi emekli gruplarını içereceğine veya sağlanacak mali iyileştirmenin tutarına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Bütçede 27,3 trilyon liralık gider öngörüsü

2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nin önceki hafta TBMM’ye sunulduğunu belirten Erdoğan, bütçe giderlerini 27 trilyon 276 milyar lira, gelirlerini ise 23 trilyon 408 milyar lira olarak hesapladıklarını söyledi.

Erdoğan, bütçeyle toplumsal refahı artırmayı, makroekonomik istikrarı korumayı ve dezenflasyon sürecini hızlandırmayı amaçladıklarını ifade etti. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın güçlendirilmesinin de öncelikler arasında bulunduğunu kaydetti.

Eğitim, sağlık ve sosyal desteklere ayrılan kaynaklar

Erdoğan’ın açıkladığı bütçe rakamlarına göre eğitim, toplam bütçeden yüzde 13,7 pay alıyor. Eğitim, sağlık ve sosyal destekler için paylaşılan ödenekler şöyle:

- Eğitim: Millî Eğitim Bakanlığına 2 trilyon 459 milyar lira, yükseköğretim dâhil eğitime toplam 3 trilyon 747 milyar lira.

- Sağlık: Sağlık hizmetlerine 2 trilyon 134 milyar lira; Sosyal Güvenlik Kurumu harcamalarıyla birlikte toplam 4 trilyon 532 milyar lira.

- Sosyal yardım ve destekler: 1 trilyon 341 milyar lira.

- Ücretlerde vergi istisnası: Asgari ücrete kadar olan ücretlerin vergi dışında tutulması uygulaması kapsamında çalışanların gelirlerine 1 trilyon 460 milyar liralık katkı.

Kentsel dönüşüm ve sosyal konut ödenekleri artırılıyor

Erdoğan, 2027 bütçesinde kentsel dönüşüm ödeneğini yüzde 176 artırarak 276 milyar liraya, sosyal konut ödeneğini ise yüzde 150 artırarak 250 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

Deprem hasarlarının giderilmesi ve afetlere karşı dayanıklılığın artırılması için 769 milyar lira ayrıldığını belirten Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilde 455 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

2027 için yüzde 4,2 büyüme beklentisi

Erdoğan, ekonominin 2026’yı yüzde 3,3 büyümeyle tamamlamasını öngördüklerini, 2027’de ise büyümenin yüzde 4,2’ye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Gelecek yıl istihdamın 657 bin kişi artmasının, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4’e yükselmesinin ve işsizlik oranının yüzde 8’e gerilemesinin öngörüldüğünü belirtti.

Tarım için 1 trilyon 305 milyar lira, savunma ve güvenlik harcamaları için toplam 3 trilyon 454 milyar lira ayrıldığını açıklayan Erdoğan, yatırımlara tahsis edilen kaynağın ise 2 trilyon 849 milyar lira olduğunu söyledi.

Bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirme

Erdoğan, İran’a saldırı ihtimalinin yoğunlaşmasının akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini belirterek bölgede yeni çatışmalar görmek istemediklerini ifade etti. Bölgenin istikrara ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin başkalarının çıkardığı savaşların bedelini ödemek istemediğini söyledi.

Başlıklar :recep tayyip erdoğanemekli maaşlarıtbmm2027 bütçesiyasal düzenleme
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