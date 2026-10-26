2 milyon TL’lik daire ilanına arayanlar şok oldu: Bakanlık cezayı kesti
İnternette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daireyi arayanlara, bu tutarın satış bedeli değil peşinat olduğu söylendi. Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygularken benzer ilanlara yönelik incelemelerin de sürdüğünü bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, internette bir dairenin satış fiyatını 2 milyon TL olarak gösteren ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söyleyen emlak şirketine 'yanıltıcı ilan' nedeniyle 28 bin 620 TL idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesi, sanal medyadaki bir paylaşım üzerine internette satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen daire için incelemede bulundu.
Dairenin ilandaki fiyatının 2 milyon TL olduğu ancak arayan kişilere bu tutarın satış fiyatı değil, peşinat olduğunun söylendiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından 'yanıltıcı ilan' nedeniyle ilgili emlak şirketine 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.