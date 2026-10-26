Altın piyasasında ibre yukarı döndü: Kilogram fiyatı 6,44 milyon lira

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 390 bin lira, en yüksek 6 milyon 463 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 441 bin 111 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 437 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 194 milyon 980 bin 874,79 lira, işlem miktarı ise 809,23 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 226 milyon 147 bin 94,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Nil Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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