Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi
Orta Doğu’da çatışmaların yeniden alevlenebileceği endişelerine rağmen petrol fiyatları yüksek seviyelerinden geriledi. WTI ham petrol 102 doların, Brent petrol ise 110 doların altına inerken, gözler Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim ihtimaline çevrildi.
WTI ham petrol ün varil fiyatı 102 doların, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 110 doların altına düşerek son dönemdeki yüksek seviyelerinden geriledi. Bu düşüş, bu haftaki İsrail seçimleri ve gelecek haftaki ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği endişelerine rağmen gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump dün, İran ve Husi isyancılarının Ortadoğu'daki Amerikalılara yönelik tehditlerinin artmaya devam etmesi üzerine, Tahran ile bir anlaşma yapıp yapmayacağına veya askeri operasyonları yeniden başlatıp başlatmayacağına yakında karar vereceğini söyledi.
Bu gelişmelere rağmen, Ortadoğu ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yakın bir şekilde toparlandı, ancak çatışmanın yeniden tırmanması bölgesel enerji arzını daha da aksatabilir.
Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi?
Geçtiğimiz hafta iki indirim gören benzinin yanında motorin fiyatlarında da petroldeki geri çekilmeden dolayı düşüş yaşanması ihtimali bulunuyor.
Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin litre fiyatı: 76.30 TL
Mazot litre fiyatı: 96.80 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL
Benzin litre fiyatı: 76.10 TL
Mazot litre fiyatı: 96.60 TL
LPG litre fiyatı: 40.60 TL
Benzin litre fiyatı: 77.30 TL
Motorin litre fiyatı: 97.90 TL
LPG litre fiyatı: 41.29 TL
Benzin litre fiyatı: 77.50 TL
Motorin litre fiyatı: 98.10 TL
LPG litre fiyatı: 41.20 TL