WTI ham petrol ün varil fiyatı 102 doların, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 110 doların altına düşerek son dönemdeki yüksek seviyelerinden geriledi. Bu düşüş, bu haftaki İsrail seçimleri ve gelecek haftaki ABD ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayabileceği endişelerine rağmen gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump dün, İran ve Husi isyancılarının Ortadoğu'daki Amerikalılara yönelik tehditlerinin artmaya devam etmesi üzerine, Tahran ile bir anlaşma yapıp yapmayacağına veya askeri operasyonları yeniden başlatıp başlatmayacağına yakında karar vereceğini söyledi.

İran'ın misilleme yapmaya hazır olduğu ve potansiyel olarak İsrail ve BAE'yi hedef alabileceği bildiriliyor. Bu arada, Suudi Arabistan ile İran destekli Husi isyancıları arasındaki çatışmalar hafta sonu boyunca yoğunlaştı. İsyancı grup, Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın Sanaa ve Yemen'in diğer bölgelerine düzenlediği saldırılara karşılık olarak Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldığını iddia etti.

Bu gelişmelere rağmen, Ortadoğu ham petrol ihracatı savaş öncesi seviyelere yakın bir şekilde toparlandı, ancak çatışmanın yeniden tırmanması bölgesel enerji arzını daha da aksatabilir.

Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi?

Geçtiğimiz hafta iki indirim gören benzinin yanında motorin fiyatlarında da petroldeki geri çekilmeden dolayı düşüş yaşanması ihtimali bulunuyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.30 TL

Mazot litre fiyatı: 96.80 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 76.10 TL

Mazot litre fiyatı: 96.60 TL

LPG litre fiyatı: 40.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.30 TL

Motorin litre fiyatı: 97.90 TL

LPG litre fiyatı: 41.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 77.50 TL

Motorin litre fiyatı: 98.10 TL

LPG litre fiyatı: 41.20 TL

Hayat

Sonbaharın en güzel hali Nemrut Kalderası'nda yaşanıyor

Spor

Parkede korkunç gece! Smaç sonrası bacağı kırılan yıldızı gören takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu (VİDEO)

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı