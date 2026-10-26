Parkede korkunç gece! Smaç sonrası bacağı kırılan yıldızı gören takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu (VİDEO)

Shai Gilgeous-Alexander gözyaşlarını tutamadı

Takım arkadaşının yaşadığı sakatlık, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ı da derinden etkiledi. Maçın ardından televizyona verdiği röportajda duygusal anlar yaşayan Gilgeous-Alexander, Williams için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kanadalı yıldız, açıklamasında "Sadece onun için üzülüyorum, bundan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.



