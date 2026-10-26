Parkede korkunç gece! Smaç sonrası bacağı kırılan yıldızı gören takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu (VİDEO)
NBA'de Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers arasında oynanan maçta korkutan bir sakatlık yaşandı. Thunder'ın yıldız oyuncusu Jalen Williams, smaç girişiminin ardından yere kötü basarak sol bacağından ciddi bir sakatlık geçirdi. Sedyeyle sahadan çıkarılan 25 yaşındaki basketbolcunun durumu takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Clippers, Paycom Center'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi Thunder, mücadeleyi 108-101 kazanarak sezona üçte üçle başladı. Ancak karşılaşmanın son bölümünde yaşanan sakatlık, galibiyetin önüne geçti.
Mücadelenin bitimine 1 dakika 14 saniye kala smaç yapmak için potaya yönelen Jalen Williams, Clippers oyuncusu Kris Dunn'ın müdahalesinin ardından dengesini kaybetti. Sol bacağının üzerine kötü basarak yere düşen Williams, acı içinde yerde kaldı.
Saha içinde hemen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yıldız basketbolcu için sedye getirildi. Williams'ın sol bacağındaki sakatlığın ciddi görünmesi, hem takım arkadaşlarında hem de sahadaki diğer oyuncularda büyük endişe yarattı.
Takım arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Jalen Williams'ın yerde kaldığı anlarda Oklahoma City Thunder oyuncularının yaşadığı üzüntü dikkat çekti. Bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görülürken, yıldız basketbolcu sedyeyle sahadan çıkarıldı.
Williams'ın sahadan ayrılırken taraftarlara verdiği karşılık ise dikkat çekti. Tribünlerden kendisi için tezahüratlar yükselirken 25 yaşındaki oyuncu, sedye üzerinde iki elinin başparmaklarını yukarı kaldırarak taraftarları selamladı.
Shai Gilgeous-Alexander gözyaşlarını tutamadı
Takım arkadaşının yaşadığı sakatlık, Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander'ı da derinden etkiledi. Maçın ardından televizyona verdiği röportajda duygusal anlar yaşayan Gilgeous-Alexander, Williams için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kanadalı yıldız, açıklamasında "Sadece onun için üzülüyorum, bundan başka bir şey değil" ifadelerini kullandı.
Thunder karşılaşmayı kazandı
Jalen Williams'ın sakatlığına rağmen Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers karşısında parkeden 108-101 galip ayrıldı. Shai Gilgeous-Alexander 34 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Ajay Mitchell 18 sayı kaydetti. Isaiah Hartenstein ise 12 sayı ve 12 ribauntla galibiyete katkı sağladı.