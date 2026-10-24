Olympiakos - Fenerbahçe maç sonu olay hareket: Yenilgiyi hazmedemedi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 7’nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u 64-61 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı. Mücadelenin ardından yaşananlar ise karşılaşmanın önüne geçti.

Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmanda parkeden üç sayılık farkla galip ayrılırken maçın bitiş düdüğünün ardından iki takımın başantrenörleri arasında dikkat çeken anlar yaşandı.

BARTZOKAS, JASIKEVICIUS’UN ELİNİ SIKMADI

Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibini tebrik etmek amacıyla Olympiakos benchine doğru yöneldi. Ancak Yunan ekibinin başantrenörü Georgios Bartzokas’ın tavrı dikkat çekti.

Bartzokas, Jasikevicius’un elini sıkmak yerine yönünü değiştirerek bu temastan kaçındı ve soyunma odasının yolunu tuttu. İki takımın teknik adamları arasında yaşanan bu anlar, maçın ardından gündem oldu.

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