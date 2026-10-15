EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu
14:52, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 00:34, 16/10/2026, Cuma
AA
Jean Montero
Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan 5. hafta maçlarının ardından en değerli oyuncu Olympiakos forması giyen Jean Montero seçildi.
Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 5. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP), Olympiakos forması giyen Jean Montero oldu.
Organizasyonun açıklamasına göre, Olympiakos deplasmanda Valencia Basket karşısında 28 sayı geriden gelerek uzatmalarda galibiyeti (102-97) alırken, Yunan ekibinin oyun kurucusu, eski kulübüne karşı attığı 26 sayı ile maçta öne çıktı.
Dominikli oyun kurucu, attığı 26 sayının yanı sıra kaydettiği 5 ribaunt ve 2 asist ile haftanın MVP'si seçildi.
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