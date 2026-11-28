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Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüne yönelik eleştirisinde ırkçı ifade kullandığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Ataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biberovic'in statüsüne dikkat çekmek istedi

Ataman, "FIBA'nın oyuncu statüsü ile ilgili yaptığım eleştiriyi 'ırkçılık' yorumuyla sayfalarına taşıyan ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe adlı yayına cevabımdır" diye konuştu.

Açıklamasının amacını şöyle anlattı: "Açıklamam, çocukluğundan bu yana Türkiye'de oynayan, Türk kökenleri olan ve kendini bu ülkeye ait hisseden Tarık Biberovic'in milli takımımızda bu statüyle oynamasına izin verilmemesine dikkat çekmek içindi."

Ataman, "Benzer şartlarda farklı ülkelerin bu tip statü uygulamalarından yararlandığının altını da bu amaçla çizdim" sözlerini ekledi.

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"Herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir"

Ataman, "Sözlerim arasında kullandığım 'siyahi oyuncu', basketbol literatürümüzde sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir" dedi.

Başantrenör, "30 yıllık kariyerim boyunca her milletten, her dilden oyuncularla çalışmış ve hep iyi ilişkiler kurmuş bir antrenör olarak L'Equipe gazetesinin bu bilinçli ithamını reddettiğimi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Ataman, "Hayatım boyunca kendi milletimle gurur duymuş, zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış ama tüm milletlere saygıyla yaklaşmış bir antrenör olarak, ırkçılığı kabul etmem ve bu anlama gelebilecek bir yorum yapmam mümkün değildir" diyerek sözlerini tamamladı.

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