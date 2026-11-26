NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "triple-double" yaptığı maçta Suns'ı yendi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, evinde karşılaştığı Phoenix Suns'ı 116-104 yendi; milli oyuncu Alperen Şengün de yaptığı triple-double'la galibiyete katkı verdi.

Rockets forması giyen Şengün, Suns karşısında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistlik performansla sezonun 3. triple-double'ına imza attı.

Takımdaki 15. triple-double'ını yapan milli basketbolcu, Hakeem Olajuwon'u geride bırakarak Rockets tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

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Phoenix'te Booker 25 sayı attı

Houston bu sonuçla 14. galibiyetini elde etti. Ligde 4 maç sonra kaybeden Suns ise toplamda 8. yenilgisini aldı.

Suns'ta Devin Booker, attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Green de 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Durant 33 bin sayıya ulaştı

Rockets'ta Kevin Durant, Suns karşısında attığı 20 sayıyla 33 bin 6 sayıya ulaştı ve NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan 5. oyuncu oldu.

Durant, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı 33 bin sayı barajını aşan isimler arasına girdi.

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