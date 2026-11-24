Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil eden Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, ligde üst sıralara yükselmeyi tecrübeli oyunculardan oluşturduğu kadro ve altyapı çalışmalarıyla hedefliyor.

Kulüp, Süper Lig'deki ilk döneminde lig seviyesine uyum sağlamaya ve kadrosunu güçlendirmeye odaklanıyor. Sportif başarının yanı sıra engelli bireylerin sporla buluşmasına da katkıda bulunmak istiyor.

Kentteki ilgiyi tekerlekli sandalye basketboluna çekmek için çalışmalarını sürdüren kulüp, taraftarının desteğiyle ligde üst sıralara yükselmeyi amaçlıyor.

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Süper Lig'de kalıcı olmayı öncelikli hedef olarak belirleyen kulüp, şampiyonluklar kazanarak Avrupa kupalarında mücadele etme hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor.

Adnan Yıldırım: Altyapımızı güçlendirerek bu alana hizmet etmek istiyoruz

Amed Sportif Faaliyetler Salon Sporlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Yıldırım, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmenin kulüp için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Yıldırım, Süper Lig'in farklı bir düzeye sahip olması nedeniyle kulübün yeni yapılanmaya gittiğini belirtti.

Kariyerli sporcuları transfer ettiklerini dile getiren Yıldırım, "Şu anda da Süper Lig'de gayet iyi bir konumdayız. Sportif olarak kulübümüz bünyesinde yürüttüğümüz çalışmalar bence çok iyi bir aşamaya geldi. Şu anda da hazırlıklarımızı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarımızda gerçekleştiriyoruz. Haftanın 3 günü burada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

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Kulübün engelli bireyleri sporla buluşturmayı amaçlayan bir misyonu olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün toplumun yüzde 15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. Bu bireylere ulaşmak, onları sporla bütünleştirip sporun içine çekmek gibi kulübümüzün bu şekilde bir misyonu var. Süper Lig'de de öncelikle kalıcı olarak gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Uzun yıllar boyunca da altyapımızı güçlendirerek bu alana hizmet etmek istiyoruz. Amedspor'un her zaman ruhunda ve kimliğinde şampiyonluk ruhu var ve mücadeleci bir takım. Biz elbette şampiyonlukları da Avrupa'da mücadele etmeyi de istiyoruz ama öncelikli hedefimiz altyapımızı güçlendirerek burada kalıcı olabilmek."

Futbolun ülke gündeminde olduğu gibi kentte de ilgiyle takip edildiğini anlatan Yıldırım, "Futbol daha görünür ve marka değeri yüksek bir branş. Amedspor'un bünyesindeki branşlara taraftarlar ilgi duymaya başladı. İçeride oynadığımız müsabakalarda taraftar gruplarımız ilgi gösteriyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Osman Bilgin Anadolu Ajansı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil eden Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, tecrübeli oyunculardan oluşturduğu kadrosu ve altyapı çalışmalarıyla ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Bakır Akçadaşoğlu: Avrupa'da bu takımı çok güzel yerlere getireceğiz

Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü Genel Menajeri Bakır Akçadaşoğlu, Süper Lig yolculuğunda çok emek sarf ettiklerini, bu maratonda yer almayı ise uzun süredir beklediklerini söyledi.

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Mücadele ruhunun hiç eksilmediğini ifade eden Akçadaşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkanımızın, Diyarbakır halkının, Amedspor taraftarının ve bizim hedeflerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha güzel, daha kuvvetli olacağız. Sadece vatandaşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından daha fazla destek istiyoruz. Yalnız kalmayalım, biz başarırız. Biz bu takımı daha güzel yerlere getireceğiz. Biz bu takımı sadece Diyarbakır'da ve Türkiye'de değil, Avrupa'da da tanıtacağız. Avrupa'da bu takımı çok güzel yerlere getireceğiz. Kulübe ve yönetimine sözümüz var."

Ramazan Deniz: Bu saatten sonra her maçımız zor olacak

Başantrenör Ramazan Deniz de Süper Lig'in kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

Hazırlıklarını teknik ve taktik açıdan sürdürdüklerini belirten Deniz, "Hangi rakiple karşılaşacaksak ona göre pozisyonlarımızı ve analizlerimizi teknik ekiple birlikte yapıyoruz. Sporcularımıza neler yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Bu saatten sonra her maçımız zor olacak. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleriyle karşılaşacağız. Oynadığımız tüm takımlar aslında güçlü takımlar. Her takıma saygı duyuyor ve kendilerini önemsiyoruz ama kimseden de çekinmiyoruz. İyi bir sinerji yakalamaya çalışıyoruz. Daha da güçlenerek üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Osman Bilgin Anadolu Ajansı Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Diyarbakır'ı temsil eden Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, tecrübeli oyunculardan oluşturduğu kadrosu ve altyapı çalışmalarıyla ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Muhammet Ümit Bebe: Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyoruz

Oyunculardan Muhammet Ümit Bebe, sezon başında Fenerbahçe'den transfer olduğunu ve kulübe kısa sürede adapte olduğunu söyledi.

Takımın çok genç ve dinamik olduğunu ifade eden Bebe, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e renk kattığımızı düşünüyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Avrupa kupaları da dahil olmak üzere bütün branşlarda her zaman en üstte olmayı hedefliyoruz. Bu bilinçle bu takıma geldim. Çok hevesliyiz, heyecanlıyız. Bu şehri, takımı çok seviyoruz. Amacımız burada çok güzel şeyler başarmak. Arkadaşlarımla birlikte de bunu başaracağımıza inanıyorum. Büyük takımlar da dahil olmak üzere hiçbir takım bizim maçlarımızı kolay kolay geçemeyecek. Onları burada zor maçlar bekliyor. Taraftarlarımız da şu an çok iyi ve enerjik. Bu branşı da seviyorlar. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Salonu doldurmamız gerekiyor. Onları görünce biz daha çok heyecanlanıyor ve daha çabuk adapte oluyoruz. Şehrimizin tüm taraftarlarını takımlarına destek olmaları için yanımızda istiyoruz."

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