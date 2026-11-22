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Frost Bank Center'da Pelicans'ı ağırlayan Spurs'te Victor Wembanyama, 50 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blokluk performansla takımını galibiyete taşıdı.

Wembanyama, 1973-74 sezonundan beri bir NBA maçında en az 50 sayı, 15 ribaunt, 4 top çalma ve 5 blok kaydeden ilk oyuncu oldu.

Sezonun 14. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Spurs'te Stephon Castle ise 19 sayı, 6 asistle oynadı.

Pelicans'ta Jeremiah Fears'ın 29 ve Jordan Poole'un 25 sayısı, sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi.

VICTOR WEMBANYAMA BECOMES THE FIRST PLAYER SINCE 1973-74 TO RECORD 50+ PTS, 15+ REB, 4+ STL AND 5+ BLK IN A GAME! 🤯 50 PTS 🤯 18 REB 🤯 5 BLK 🤯 4 STL 🤯 5 3PM 🤯 32 MIN SPURS WIN THEIR 14TH IN 15 GAMES. https://t.co/lPKk3jYNjL — NBA (@NBA) November 22, 2026

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