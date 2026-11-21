Lakers, Sacramento Kings'i 106-104 yendi.
Son 2 dakikasına 103-103 berabere girilen maçta Quentin Grimes'ın 57 saniye kala attığı üçlükle Lakers, parkeden galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleyi 25 sayı, 8 asistle tamamlayan Luka Doncic, NBA tarihinde sezonun ilk 15 maçında 550 sayı, 100 ribaunt ve 100 asist barajını en hızlı aşan oyuncu oldu.
Kings'te De'Andre Hunter 30, Domantas Sabonis 19 sayı, 16 ribauntla oynadı, Zach LaVine 19 sayı kaydetti.
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