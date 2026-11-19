NBA ekiplerinden Houston Rockets'ın milli basketbolcusu Alperen Şengün, Indiana Pacers ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık yüzünden mücadeleye devam edemedi.

Şengün, karşılaşmanın 2'nci çeyreğinde bitime 7 dakika 22 saniye kala Aaron Nesmith ile girdiği ribaund mücadelesinde gözüne darbe alarak yerde kaldı.

Saha içinde bir süre tedavi gören milli basketbolcu, yüzünü havluyla kapatıp soyunma odasına gitti. Alperen, karşılaşmanın kalan bölümünde parkede yer almadı.

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Udoka: İki gözüne de darbe aldı

Maçın ardından milli basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin konuşan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen'in sağ gözünde şişlik olduğunu, sol gözünün korneasında ise çizik bulunabileceğini söyledi.

Udoka, “Sağ gözünde şişlik var. İki gözüne de darbe aldı. Sol gözünün korneasında bir çizik olduğunu düşünüyorum. Bunun iyileşme süresi açısından ne anlama geldiğinden emin değilim ancak umarım durumu iyidir” ifadelerini kullandı.

Kontroller sonrası netlik bekleniyor

Indiana Pacers karşısında 7 sayı, 7 ribaund ve 1 asistle oynayan Alperen Şengün'ün sağlık durumunun, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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Houston Rockets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 119-104 mağlup ederek son 6 maçında 5'inci galibiyetini elde etti.

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