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Beşiktaş Fuzul, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında sahasında karşılaştığı İspanya ekibi Real Madrid'i 83-79 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla organizasyondaki 6. galibiyetini alırken, Real Madrid 5. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşma turkcell Basketbol gelişim Merkezi'nde oynandı

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Marcin Kowalski (Polonya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Beşiktaş Fuzul: Dotson 4, Wilbekin 15, Jeffries 20, Omoruyi, Gabriel 11, Walker 15, DeJulius 5, Morgan 5, Metecan Birsen 4, Brown, Zizic 4

Real Madrid: Feliz 13, Smith 16, Prodica, Pradilla 2, Tavares 5, Luwawu-Cabarrot 8, Abalde 7, Okeke 1, Maledon 22, Jones 5, Sarr

Periyot sonuçları şöyle: 1. periyot 18-15, devre 45-37, 3. periyot 64-54. Beş faulle çıkanlar Beşiktaş'tan 31.14'te Metecan Birsen, 39.41'de Gabriel oldu.

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DHA Beşiktaş Fuzul'un Real Madrid'i 83-79 mağlup ettiği EuroLeague maçında, Beşiktaş oyuncusu Real Madrid savunmasının önünde potaya sayı atmaya çalışıyor.

Beşiktaş Fuzul 16-2 öne geçti

7. dakikada 16-2 ile 14 farklı üstünlük yakalayan Beşiktaş Fuzul, maça sert savunmayla başlamıştı; fark Gabriel ve Wilbekin'in kazandırdığı sayılarla oluştu.

Hücumda üretkenliğini kaybeden siyah-beyazlı takım karşısında çabuk toparlanan Real Madrid, üst üste bulduğu basketlerle farkı 3'e kadar indirdi.

İlk periyot 18-15 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Soyunma odasına 45-37 önde gidildi

Siyah-beyazlılar, ikinci çeyreğin başında dış atışlardan bulduğu üst üste 3 isabetle farkı 12. dakikada yeniden çift hanelere çıkardı: 27-17.

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Beşiktaş Fuzul, bu periyotta 3 sayı çizgisinin gerisinden 7 basket kaydetti ve skor üretmeyi kalan bölümde de sürdürerek soyunma odasına 45-37 üstün gitti.

İki takım da üçüncü periyodun ilk 6 dakikasında skor üretmekte zorlandı.

Karşılıklı basketlerin görüldüğü son 4 dakikada dış atışlardan kritik basketler bulan siyah-beyazlı ekip, üstünlüğünü koruyarak son bölüme 64-54 önde girdi.

Son çeyrekte fark 4'e düştü

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu.

Real Madrid, Smith'in dış atışıyla 37. dakikanın başlarında farkı 4'e düşürdü: 71-67.

Jeffries'in kritik basketleriyle eflatun-beyazlılara yanıt veren Beşiktaş, sahadan 83-79 galip ayrıldı.

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