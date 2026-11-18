Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Avrupa Ligi'nde 12 maçı geride bırakan Fenerbahçe Tarfin, 8 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Armani Olimpia Milan ise 12 karşılaşmada 2 defa sahadan galibiyetle ayrılırken,10 kez de mağlup oldu.

Çift maç haftasında konuk ettiği Fransız ekibi LDLC ASVEL'i 115-81 ile geçen sarı-lacivertli takım, İtalya deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'ndeki 29. randevu

Armani Olimpia Milan ile Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 29. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2011-12 sezonundan bu yana oynanan 28 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertliler, 9'unu İtalyan ekibi kazandı.

Reklam Reklam

Fenerbahçe, Armani Olimpia Milan'a karşı son 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.