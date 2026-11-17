Esenler Erokspor Basketbol Takımı yarın, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu'nun 7. haftasında Bulgaristan'ın Rilski Sportist takımına ev sahipliği yapacak.
Maç saat 19.00'da başlayacak
Karşılaşma, Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak.
Esenler Erokspor grupta zirvede
Organizasyonda 6'da 6 yapan Esenler Erokspor, C Grubu'nda en üst sırada yer alıyor.
Bulgaristan temsilcisi ise gruptaki 6 maçında 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Rilski Sportist, 5. basamakta bulunuyor.
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