Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Maç saat 20.00'de başlayacak
Karşılaşma, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de start alacak.
Ligde iki takımın durumu
Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı ve 13. sırada yer alıyor.
Real Madrid ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
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