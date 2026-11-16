Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın saat 21.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda LDLC Asvel'i konuk edecek.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine ev sahipliği yapacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe haftaya 7. sırada girdi

Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, puan tablosunun 7. sırasında yeni haftaya girdi.

Asvel son iki maçı kaybetti

Fransız ekibi, ligdeki son iki maçtan mağlup ayrıldı. 4 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Asvel, 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe rakibine hep galip geldi

İki takım Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların tümünde rakibini mağlup etmeyi başardı.