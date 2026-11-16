Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Fransa'nın LDLC Asvel ekibine ev sahipliği yapacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Fenerbahçe haftaya 7. sırada girdi
Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, puan tablosunun 7. sırasında yeni haftaya girdi.
Asvel son iki maçı kaybetti
Fransız ekibi, ligdeki son iki maçtan mağlup ayrıldı. 4 galibiyet ve 7 yenilgisi bulunan Asvel, 15. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe rakibine hep galip geldi
İki takım Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların tümünde rakibini mağlup etmeyi başardı.
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