Alperen Şengün 'triple-double'ı kaçırdı

Houston Rockets, Washington Wizards'ı 147-119 mağlup etti.
Capital One Arena'da Wizards'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, 2 top çalmayla takımının galibiyetine katkı sağladı.
Üst üste 4 olmak üzere 11. galibiyetini alan Rockets'ta Amen Thompson 26, Kevin Durant ve Tari Eason 25'er sayı attı.
Wizards'ta ise Alex Sarr'ın 25 ve AJ Dybantsa'nın 16 sayısı, peş peşe 7, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.
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