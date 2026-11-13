Fenerbahçe ayrılığı duyurdu! Yeni takımı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Fenerbahçe Tarfin'de kadro yapılanması kapsamında flaş bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertli kulüp, sezon başından bu yana sarı-lacivertli forma altında sınırlı süreler alan 30 yaşındaki pivot Chris Silva ile yolların ayrıldığını duyurdu.
EuroLeague'de yalnızca 4 maçta süre bulabilen Gabonlu uzun, maç başına 1.8 sayı ve 1.2 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.
Partizan ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe'deki macerası sona eren tecrübeli basketbolcunun, sakatlıklar nedeniyle uzun rotasyonunda sıkıntı yaşayan Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşma sağladı.
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